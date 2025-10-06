Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона

Полузащитник «Зенита» Вендел взял под личную опеку новичка команды Жерсона. Старожил команды пытается поддержать соотечественника в психологическом плане.

Вендел активно помогает ему адаптироваться в клубе и городе. Он часто зовeт Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает его вместе посетить различные мероприятия.

Таким образом, Вендел хочет помочь Жерсону, который, как сообщалось, задумывался об уходе из «Зенита» из-за ощущения изолированности от коллектива. Кроме того, остальные бразильские игроки клуба даже дали Венделу прозвище «местный».