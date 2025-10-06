Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона

Полузащитник «Зенита» Вендел взял под личную опеку новичка команды Жерсона. Старожил команды пытается поддержать соотечественника в психологическом плане.
Вендел активно помогает ему адаптироваться в клубе и городе. Он часто зовeт Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает его вместе посетить различные мероприятия.
Таким образом, Вендел хочет помочь Жерсону, который, как сообщалось, задумывался об уходе из «Зенита» из-за ощущения изолированности от коллектива. Кроме того, остальные бразильские игроки клуба даже дали Венделу прозвище «местный».
- «Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Новобранец провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.
- Из-за травмы бедра 28-летний Жерсон пропустил последние 8 игр «Зенита».
- Вендел перешел в петербургский клуб из «Спортинга» 5 лет назад и может вскоре получить российский паспорт.
Источник: Legalbet