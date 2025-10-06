Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона

Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона

Сегодня, 17:21

Полузащитник «Зенита» Вендел взял под личную опеку новичка команды Жерсона. Старожил команды пытается поддержать соотечественника в психологическом плане.

Вендел активно помогает ему адаптироваться в клубе и городе. Он часто зовeт Жерсона гулять по Санкт-Петербургу, а также приглашает его вместе посетить различные мероприятия.

Таким образом, Вендел хочет помочь Жерсону, который, как сообщалось, задумывался об уходе из «Зенита» из-за ощущения изолированности от коллектива. Кроме того, остальные бразильские игроки клуба даже дали Венделу прозвище «местный».

  • «Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
  • Новобранец провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.
  • Из-за травмы бедра 28-летний Жерсон пропустил последние 8 игр «Зенита».
  • Вендел перешел в петербургский клуб из «Спортинга» 5 лет назад и может вскоре получить российский паспорт.

Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Вендел
