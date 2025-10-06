ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе судьи Артема Чистякова в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Яркие положительные эмоции, тяжелый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решен, но нет, «Спартак» вернулся в игру, на определенном этапе владел преимуществом. Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счет, добились важной победы.

Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери справился и принимал правильные решения.

Это касается и отмененного гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи ВАР. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку», – сказал Бабаев.