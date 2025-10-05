Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).
«Прекрасный матч. Как мы и предполагали, ЦСКА его выиграл.
«Спартак» и Деян Станкович проиграли сами. К 17-й минуте отлететь 0:3 и не понимать, что происходит… Особенно в обороне. Вот и весь рецепт победы ЦСКА.
ЦСКА более слаженно действовал. У «Спартака» индивидуально более сильные футболисты, но команда совсем неорганизованная», – сказал Радимов.
- У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.
- Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.
- «Спартак» отстает на 6 очков.
Источник: «РБ Спорт»