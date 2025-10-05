Григорян определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).
- «Спартак» пропустил 3 гола в первые 17 минут.
- У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.
- Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.
«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Деяна Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», – сказал Григорян.
Источник: «Матч ТВ»