Григорян определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

«Спартак» пропустил 3 гола в первые 17 минут.

У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.

Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.

«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Деяна Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», – сказал Григорян.