В «Акроне» пояснили, уволят ли Тедеева после ничьей с «Зенитом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заверил, что отставка главного тренера Заура Тедеева не планируется.
- Накануне «Акрон» потерял очки с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре РПЛ.
- На 90+5 минуте у «Акрона» не реализовал пенальти Артем Дзюба.
- У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре.
– Этот матч решал судьбу тренера?
– Нет, этот матч не определял судьбу тренера. Заур Эдуардович продолжит работу с командой, тут других мнений быть не может. Мы никогда не принимаем эмоциональных решений.
Источник: «Матч ТВ»