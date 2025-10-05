В «Акроне» пояснили, уволят ли Тедеева после ничьей с «Зенитом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заверил, что отставка главного тренера Заура Тедеева не планируется.

Накануне «Акрон» потерял очки с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

На 90+5 минуте у «Акрона» не реализовал пенальти Артем Дзюба.

У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре.

– Этот матч решал судьбу тренера?

– Нет, этот матч не определял судьбу тренера. Заур Эдуардович продолжит работу с командой, тут других мнений быть не может. Мы никогда не принимаем эмоциональных решений.