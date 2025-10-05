Введите ваш ник на сайте
«Чемодан, вокзал, Европа»: Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:49
10

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер Деян Станкович должен покинуть «Спартак».

  • Станкович отбывает месячную дисквалификацию.
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • У Деяна контракт до лета 2027 года.

– Отряд не заметил потери бойца в том смысле, что отсутствие Станковича на скамейке – что в лоб, что полбу. Что он есть, что его нет. И плюс ко всему он вообще деструктивный элемент. Он же ещe очень нервный, как он себе кота не завeл до сих пор, чтобы кот урчанием успокаивал хозяина. Поэтому Станкович обречeн, ЦСКА выиграет в дерби.

– Из-за отсутствия Станковича на скамейке шансы на хороший результат у «Спартака» выше, так как команда стала менее эмоциональной, что думаете?

– Это прекрасное замечание в том смысле, что а на хрена такой тренер нужен? Если без него команде лучше. Люди в корень зрят. Как говорил знаменитый форвард «Спартака» Козьма Прутков, но при нeм «Спартак» выглядел получше. Поэтому надо заканчивать с тренерами-недоразумениями.

Зачем тогда нужен этот неуловимый Джо? Пусть отправляется, как мы говорили: чемодан, вокзал, Европа.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
k611
1759650738
Кто бы Губерниева с матч тв выгнал...
Ответить
Бан
1759651085
А этот "биатлонист", всё продолжает бессмысленно шлёпать губами.
Ответить
Paulchess
1759651190
Сходите в клинику, товарищь
Ответить
АлексМак
1759651691
и это правильно
Ответить
ScarlettOgusania
1759653371
похоже, Губеру пуля биатлониста поранила череп и содержимое в нём, поскольку мыслить перестал, на тренировках Станкович работает с командой, а на стадионе при современных технологиях можно общаться в мессенджере, сидя на трибуне...
Ответить
Freyd
1759654472
Когда это губер уже заткнется?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1759654746
в кому интересно мнение этого проституированного имбецила-губошлепа ... подстилки носастой дамы, ввевшей спорт-канал "Россия-2" (ах, да... теперь это - бом.ж-ТВ) в глубокие долги...
Ответить
Plyash
1759656141
Ещё бы присоединить к Губе г - на Порнобуланова , эта пара словоблудов уже прописалась на СрачТВ . Гнать обоих из ящика , уже достали .
Ответить
Krics
1759656635
Это то ,кто восхищался извращённым открытием Олимпиады, завидует, его туда не пустят,пусть репетирует танец имбицила,ихмо.
Ответить
