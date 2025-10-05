«Чемодан, вокзал, Европа»: Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер Деян Станкович должен покинуть «Спартак».

Станкович отбывает месячную дисквалификацию.

«Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.

У Деяна контракт до лета 2027 года.

– Отряд не заметил потери бойца в том смысле, что отсутствие Станковича на скамейке – что в лоб, что полбу. Что он есть, что его нет. И плюс ко всему он вообще деструктивный элемент. Он же ещe очень нервный, как он себе кота не завeл до сих пор, чтобы кот урчанием успокаивал хозяина. Поэтому Станкович обречeн, ЦСКА выиграет в дерби.

– Из-за отсутствия Станковича на скамейке шансы на хороший результат у «Спартака» выше, так как команда стала менее эмоциональной, что думаете?

– Это прекрасное замечание в том смысле, что а на хрена такой тренер нужен? Если без него команде лучше. Люди в корень зрят. Как говорил знаменитый форвард «Спартака» Козьма Прутков, но при нeм «Спартак» выглядел получше. Поэтому надо заканчивать с тренерами-недоразумениями.

Зачем тогда нужен этот неуловимый Джо? Пусть отправляется, как мы говорили: чемодан, вокзал, Европа.