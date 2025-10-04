Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Реакция болельщиков «Зенита» на сенсационную ничью с «Акроном»

Реакция болельщиков «Зенита» на сенсационную ничью с «Акроном»

Вчера, 21:07
11

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

  • «Зенит» забил 1-м.
  • На 90+5 минуте «Акрон» не реализовал пенальти – Артем Дзюба попал в перекладину.
  • «Зенит» упустил шанс выйти на 1-е место.

«Что по итогу.

Вчера в комментах спрашивали, выздоравливает ли «Зенит», на что был ответ – нет, просто жаропонижающим временно симптоматику сняли да лоперамидом тыл укрепили. Сегодня вот даже они не помогли.

После таких матчей, как сегодня, очаг пылает особенно ярко: все же бывает, когда не летит. Бывает, когда соперник или его вратарь выдает матч жизни.

Но вот когда «Акрон» просто был готов проиграть с первой минуты матча, а кумиры, проведя пару красивых атак и забив гол, начали думать об отпуске...

«Зенит» теряет шанс выйти на чистое первое место. Пусть временно – мелочь, а приятно.

Сергей Семак, который будто бы выставил оптимальный старт с учетом лимита, в итоге сделал такой ракамакафо во втором тайме, что пока разбирались – чуть второй не пропустили.

Отметим разве что много попыток игры низом и красивый гол. Да Вендела, который, кажется, до сих пор где-то в раздевалке бегает на всякий случай.

Ну и это, пока Сантос был русским – такой фигни не было.

Болеем дальше», – написали болельщики.

Рабинер прокомментировал сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
Рабинер назвал концовку матча «Акрон» – «Зенит» «дурдомом» 2
Дзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти 4
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
Комментарии (11)
Тинез Розоп
1759601740
Сенсационную ничью? С учётом прошлого домашнего поражения?)… ( про заголовок)
Ответить
Фердя
1759603134
Походу Семак потерял управление командой, присутствует нервозность и какая то доля отчаяния!
Ответить
Вжыхъ
1759603463
Ну, да, Дзюба конечно создал сенсацию на ровном месте... Надо было забивать пендаль-то... А теперь, блин, сенсация получилась.
Ответить
PAREVG.
1759604705
Где там Медведев? Пора очередную дату столетия придумывать...
Ответить
Taps
1759604706
Панков предрек отставку главного тренера Семака. Нападающих полно, а играть никто не хочет, все ждут нового тренера.
Ответить
Назарян
1759605153
ну не переживайте сделают еще очередного Бразильца Русским
Ответить
ySS
1759605797
Ничего сенсационного, если футболисты забили на игру, то результат пришёл. Ждут смены тренера, наверное. А Венделя надо было отправлять на родину сразу после пальчика в Воронеже. Была бы нормальная атмосфера в команде
Ответить
Artemka444
1759605933
Кафешка это не болельщики это позорище
Ответить
VVM1964
1759607554
Новое прозвище Семаку придумали - "ракамакафо" !) Сельдерей однако лучше звучит, да и скрепнее и роднее как-то !)))
Ответить
Garrincha58
1759608190
Им лоперамид не поможет только пурген, чтобы бегали, а не катали вату. Позорище!!!, а не команда
Ответить
