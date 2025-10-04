Реакция болельщиков «Зенита» на сенсационную ничью с «Акроном»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Зенит» забил 1-м.

На 90+5 минуте «Акрон» не реализовал пенальти – Артем Дзюба попал в перекладину.

«Зенит» упустил шанс выйти на 1-е место.

«Что по итогу.

Вчера в комментах спрашивали, выздоравливает ли «Зенит», на что был ответ – нет, просто жаропонижающим временно симптоматику сняли да лоперамидом тыл укрепили. Сегодня вот даже они не помогли.

После таких матчей, как сегодня, очаг пылает особенно ярко: все же бывает, когда не летит. Бывает, когда соперник или его вратарь выдает матч жизни.

Но вот когда «Акрон» просто был готов проиграть с первой минуты матча, а кумиры, проведя пару красивых атак и забив гол, начали думать об отпуске...

«Зенит» теряет шанс выйти на чистое первое место. Пусть временно – мелочь, а приятно.

Сергей Семак, который будто бы выставил оптимальный старт с учетом лимита, в итоге сделал такой ракамакафо во втором тайме, что пока разбирались – чуть второй не пропустили.

Отметим разве что много попыток игры низом и красивый гол. Да Вендела, который, кажется, до сих пор где-то в раздевалке бегает на всякий случай.

Ну и это, пока Сантос был русским – такой фигни не было.

Болеем дальше», – написали болельщики.