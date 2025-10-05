Жуков: «Пока Станкович не на скамейке, «Спартак» всех переигрывает»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мыслями о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Не вижу фаворита в предстоящем дерби. Силы примерно равны, обе команды неплохо выглядят в последних матчах. Будет интересно посмотреть, чем закончится эта встреча.
Пока Деян Станкович не находится на скамейке, «Спартак» всех переигрывает. Возможно, это хорошее предзнаменование для красно‑белых перед игрой с ЦСКА», – сказал Жуков.
- Станкович отбывает месячную дисквалификацию.
- Матч ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 5 октября.
- «Спартак» может опередить ЦСКА в таблице.
Источник: «Матч ТВ»