РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»

В матче 11-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле победил «Крылья Советов» со счетом 2:0.
Голу у казанцев забили Андерсон Арройо на 19-й минуте и Велдин Ходжа на 54-й.
«Рубин» сейчас поднялся на 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 игр.
Самарцы потерпели третье поражение подряд в чемпионате России. Команда занимает 10-е место в РПЛ с 12 очками.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Рубин - Крылья Советов - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Арройо, 19; 2:0 - В. Ходжа, 54.
Источник: «Бомбардир»