РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»

В матче 11-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле победил «Крылья Советов» со счетом 2:0.

Голу у казанцев забили Андерсон Арройо на 19-й минуте и Велдин Ходжа на 54-й.

«Рубин» сейчас поднялся на 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 игр.

Самарцы потерпели третье поражение подряд в чемпионате России. Команда занимает 10-е место в РПЛ с 12 очками.