Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Зенит» забил 1-м.

На 90+5 минуте «Акрон» не реализовал пенальти – Артем Дзюба попал в перекладину.

У «Акрона» одна победа в сезоне РПЛ – во 2-м туре.

«Нет, не доволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасны моментов. То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они сегодня провели хорошую работу.

Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.

У [вратаря Александра] Васютина заболела нога, он вводил мяч рукой. В тренировочном процессе всe было хорошо. Поэтому [голкипер Виталий] Гудиев разминался. Но Васютин проявил характер, волю и сыграл сегодня нормально. Хочу еще раз отметить футболистов, которые сегодня выходили на поле», – сказал Тедеев.