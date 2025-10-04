Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, что новичка команды Валерьяна Панфилова не будет в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Рубина».

«Валерьян Панфилов – легенда, но на поле он сегодня не появится. Мы хотели отдать ему дань уважения и поздравить его с юбилеем», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».