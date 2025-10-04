Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, что новичка команды Валерьяна Панфилова не будет в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Рубина».
«Валерьян Панфилов – легенда, но на поле он сегодня не появится. Мы хотели отдать ему дань уважения и поздравить его с юбилеем», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Панфилов провeл за «Крылья» 413 игр и забил 49 мячей.
- Первый гол Панфилов оформил 7 июля 1970 года в Ярославле в ворота «Шинника».
- Матч в Казани стартует в 15:15 мск.
Источник: «Чемпионат»