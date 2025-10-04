Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что фаворит – ЦСКА. Команда выглядит предпочтительней. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера «Спартака». Выражаюсь витьевато в том смысле, что в гробик отставки ЦСКА может некоторым образом вбить, если не последний, то предпоследний гвоздик.

Потому что это испытание по-настоящему серьeзное. Во-первых, для ЦСКА, конечно, потому что «Спартак» – серьeзный раздражитель. Но «армейцы» набирают ход, и понятна тренерская мысль нового наставника. В тот момент, когда мысли Деяна Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА. Но «Спартак» – команда тоже хорошая. Матч может сложиться по-разному», – сказал Губерниев.