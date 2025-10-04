Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев призвал Карпина уволиться

Сегодня, 12:32
6

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает неправильным совмещение постов Валерием Карпиным.

  • Карпин тренирует и «Динамо», и сборную России.
  • «Динамо» занимает 7-е место.
  • Сборная России в октябре примет Иран и Боливию.

«У меня был опыт управления сборной и командой в мини-футболе, но это было ошибкой. Надо тренировать только одну команду. Это однозначно мешает! Я даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная.

Каждый раз вызывают любого, кто сыграл удачно вчера. Но сборная – это отдельный организм, он формируется годами», – сказал Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев усомнился в уровне Карпина: «А что он вообще сделал как тренер?» 8
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пётр-Лаврухин-google
1759570880
От второй сладкой пайки он не откажется, ему до лампы результаты,и то ,что о нём говорят. Не прут пока,и на том спасибо от Валеры.
Ответить
ZAITZEFF2011
1759577195
Уволить со всех постов и присвоить статус инагента чтобы не мог тренировать в Росии
Ответить
Интерес
1759577937
НИкакой корпоративной солидарности у Серафимыча!Мочит своих беспощадно.
Ответить
Феликс Михайлов
1759579034
Валера неприкасаемый.
Ответить
Desma
1759581156
"сборная – это отдельный организм, он формируется годами" Женя, у Валеры другое мнение. Если зовут таща за уши, так зачем же ему упираться? Эстонец не из тех, кто отказывается от денег.
Ответить
crf57
1759581989
Ловчев - хамелеон! Это ему пора уволиться с телевидения, постоянно несет какой-то бред!
Ответить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
3
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
2
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 