Ловчев призвал Карпина уволиться

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает неправильным совмещение постов Валерием Карпиным.

Карпин тренирует и «Динамо», и сборную России.

«Динамо» занимает 7-е место.

Сборная России в октябре примет Иран и Боливию.

«У меня был опыт управления сборной и командой в мини-футболе, но это было ошибкой. Надо тренировать только одну команду. Это однозначно мешает! Я даже не понимаю, есть ли у нас вообще сборная.

Каждый раз вызывают любого, кто сыграл удачно вчера. Но сборная – это отдельный организм, он формируется годами», – сказал Ловчев.