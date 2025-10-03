Ловчев усомнился в уровне Карпина: «А что он вообще сделал как тренер?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о тренерской карьере Валерия Карпина.

Динамовцы идут на 7-м месте в таблице РПЛ с 15 очками в 10 турах.

В чемпионате они выиграли 4 матча при 3 ничьих и 3 поражениях.

«Надо дать время. Но вопрос в другом: а что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист. А теперь он в «Динамо».

Покупают Глебова, Осипенко – и все кричат: «Усиление!» Но это же игроки из команды с 11-го места. Это не Роналду и не Месси. Дайте им время, чтоб показать себя», – сказал Ловчев.