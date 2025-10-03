Юран обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Экс-спартаковец Сергей Юран высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть.

Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность.

Результаты «Спартака» не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков.

Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», – заявил Юран.