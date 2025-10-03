Юран обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Экс-спартаковец Сергей Юран высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть.
Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность.
Результаты «Спартака» не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков.
Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», – заявил Юран.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.
Источник: «Спорт-Экспресс»