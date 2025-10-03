Введите ваш ник на сайте
Юран обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Вчера, 19:45
21

Экс-спартаковец Сергей Юран высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть.

Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность.

Результаты «Спартака» не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков.

Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», – заявил Юран.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
  • Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак ЦСКА Юран Сергей
Интерес
1759512772
Гастарбайтерам до твоих доводов дела нет,у них никакого спартаковского прошлого нет.
Ответить
Спартач80
1759512857
В Питере заплакали педикулёзные, думающие что их считают самым принципиальным соперником...
Ответить
"supermax"
1759515410
Кони есть кони... Эт не голубые позорники, считающие себя принципиальным соперником... Хочется пожелать обеим командам удачи в предстоящем матче
Ответить
Томик
1759516723
Чтобы без грязи и стычек, надо Мойзеса не выпускать хотя бы. А чтобы по-спортивному было, надо кислякам желтые за симуляцию показывать, а не пенальти на них давать.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759518726
Ну ну)) посмотрим
Ответить
NewLife
1759520787
" нужно умереть на поле..." Я считаю, это неправильно и никогда не дает хороший результат. Нужно играть себе и болельщикам в удовольствие, с хорошим настроением показывать классный футбол).
Ответить
