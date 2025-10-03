Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»

Андрей Канчельскис, рассуждая о предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак», сравнил «красно-белых» с «Арсеналом».
«Оценивая шансы ЦСКА задержаться на первом месте, нужно сказать, что армейцы стабильны на протяжении 10-15 лет. Они почти всегда в тройке, на седьмое-восьмое место никогда не опускались.
А, например, у «Спартака» нет такой стабильности. Вроде поднимаются, а потом раз – и сдулись, как воздушный шарик.
Эта команда мне напоминает лондонский «Арсенал» – «Спартак» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом то третьи, то четвeртые», – сказал Канчельскис.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.
Источник: «Чемпионат»