Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 12:54
16

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Произойти может все что угодно. Обе команды в хорошем ментальном, психологическом и физическом состояниях. У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак». Особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. А сейчас все вернулось на свои места и «Спартак» уже среди лидеров.

ЦСКА играл тяжелый матч против «Локомотива», а «Спартак» вышел вторым составом, повалял дурака и все равно выиграл в Нижнем Новгороде. Физически они должны быть посвежее. Скорее всего, будет ничья либо кто‑то выиграет в один мяч, как у нас последнее время и происходит», – сказал Мостовой.

  • Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене».
  • ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.
  • «Спартак» располагается на 5 строчке с 18 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1759486404
" Скорее всего, будет ничья либо кто‑то выиграет в один мяч" Предсказал, так предсказал, как в воду пукнул.......
Ответить
Bozigit
1759486419
Иди работай.
Ответить
oyabun
1759486687
Прогноз от Мостового "Будет ничья, либо кто то выиграет..". Гениальный прогнозист.
Ответить
Cleaner
1759486898
А я вот скажу, что выиграет ЦСКА! Потому как даже уставший ЦСКА сейчас сильнее, чем отдохнувший Спартак! И даже ПРОДАЖНЫЕ судейки Спартаку не помогут!!!...)))
Ответить
zigbert
1759487545
Выездные матчи тоже накладывают определенную нагрузку на команду. Так что ни о каком преимуществе не может быть и речи.
Ответить
jerry093
1759489690
Этот дилетант матч не смотрел. ЦСКА вышел на 90% вторым составом. Здесь вопрос совсем не в свежести, а кто больше ошибок наделает
Ответить
subbotaspartak
1759490233
"И не то, чтобы Да, и не то , чтобы Нет"...- из советской песни.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759498334
Ну и прогноз!!!... Как прогноз погоды. )))
Ответить
Интерес
1759498393
Сам Мост овой-то виде футбол с Эйфелевой башни!Поэтому предъявляет убийственные аргументы.
Ответить
