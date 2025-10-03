В «Зените» прояснили ситуацию с Жерсоном

В пресс-службе «Зенита» высказались о сроках возвращения травмированного полузащитника Жерсона.

Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Жерсон не играет с 23 августа.

«Восстановление Жерсона идeт по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель – он уже фрагментарно тренируется с командой», – сказали в «Зените».

Таким образом, Жерсон должен вернуться в состав примерно 18 октября.