Радимов объяснил, что не так в «Акроне», который не побеждает 2 месяца

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Акроне».
- Накануне тольяттинцы уступили в кубковом матче «Балтике» (0:3).
- У тольяттинцев нет побед в основное время с 29 июля.
- Ближайший соперник – «Зенит» (4 октября).
«Акрон» купил новичков по просьбе Дзюбы, как я понимаю. Вроде усилились, но результата никакого нет. У команды есть большие проблемы, особенно с психологией.
Как выходить из этого… Только внутри клуба могут разобраться», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»