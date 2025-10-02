Радимов объяснил, что не так в «Акроне», который не побеждает 2 месяца

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Акроне».

Накануне тольяттинцы уступили в кубковом матче «Балтике» (0:3).

У тольяттинцев нет побед в основное время с 29 июля.

Ближайший соперник – «Зенит» (4 октября).

«Акрон» купил новичков по просьбе Дзюбы, как я понимаю. Вроде усилились, но результата никакого нет. У команды есть большие проблемы, особенно с психологией.

Как выходить из этого… Только внутри клуба могут разобраться», – сказал Радимов.