Радимов объяснил, что не так в «Акроне», который не побеждает 2 месяца

Вчера, 17:49
5

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации в «Акроне».

  • Накануне тольяттинцы уступили в кубковом матче «Балтике» (0:3).
  • У тольяттинцев нет побед в основное время с 29 июля.
  • Ближайший соперник – «Зенит» (4 октября).

«Акрон» купил новичков по просьбе Дзюбы, как я понимаю. Вроде усилились, но результата никакого нет. У команды есть большие проблемы, особенно с психологией.

Как выходить из этого… Только внутри клуба могут разобраться», – сказал Радимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Радимов Владислав
Комментарии (5)
АК 68
1759418279
Синдром второго сезона - в первом где-то соперники не подстроились, где-то повезло, где-то индивидуальное мастерство помогло,сейчас их изучили и уже ничего не прокатывает.
Ответить
andr45
1759421204
«Как выходить из этого… Только внутри клуба могут разобраться» Классный анализ и гениальный совет))
Ответить
AL51
1759426952
Просто нужно вернуть тренера с которым они громили клубы РПЛ.
Ответить
mihail200606
1759436049
Супер размышления.. мегаэксперт. Радимова много стало здесь..на замену бубну и ловчеву
Ответить
18+
  • Читайте нас: 