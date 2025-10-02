Тедеев пожаловался на логистику «Акрона» после двух месяцев без побед

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал кубковое поражение от «Балтики» (0:3).

«Акрон» идет в группе последним.

У тольяттинцев нет побед в основное время с 29 июля.

Ближайший соперник – «Зенит» (4 октября).

«При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание. Нам лететь сюда (в Калининград) более 3,5 часа, через два дня на третий матч. Я думаю, что дополнительный день в этой ситуации нужен. На такой момент несложно обратить на это внимание. Для здоровья и состояния футболистов это важно. От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше. Я надеюсь, что этот нюанс учтут.

Что касается игры, то был достаточно успешный первый тайм, мы играли хорошо. Потом прошли запланированные замены.

Удаление, конечно, подломило игру. Я считаю что в ситуации с предупреждением Попенкову первое касание полузащитника было в мяч. Также думаю, судья должен быть последовательным в той ситуации и больше ориентироваться на дух игры. Мне показалось, что и фола не было, поскольку первое касание было в мяч. Со вторым фолом вопросов нет», – сказал Тедеев.