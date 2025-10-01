Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Локо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итог кубкового матча с «Локо» (0:0, 4:2 по пенальти).

ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ.

Москвичи защищают Кубок, выигранный в прошлом сезоне.

Ближайший соперник ЦСКА в РПЛ – «Спартак» (5 октября).

«Я очень горд за ребят, обе команды находились в лидерах. Я очень доволен и рад, что мы вышли в плей‑офф. Мне понравилось, что мы пытались играть. Мы могли выходить в атаке, когда соперник не прессинговал нас один в один. Да, у нас были ошибки, которые хотелось бы избегать, но футболисты старались», – сказал Челестини.