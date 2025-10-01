Селюк определил, кто сильнее – «Спартак» или «Кайрат»

Агент Дмитрий Селюк сравнил топ-клубы РПЛ с «Кайратом» и «Карабахом», выступающими в Лиге чемпионов.

– Понятно, что рейтинг такой: «Зенит», «Спартак», «Карабах», «Кайрат».

– Это потому что денег больше?

– Потому что футболисты у российских клубов более качественные. Сильные стороны «Кайрата» – это везение и неудобная логистика для соперников. Европейцы успевают офигеть, пока до Казахстана долетят. Российские команды смогут обыграть и «Карабах», и «Кайрат». Не зря же «Зенит» побеждал «Сьон».

Взять «Карабах» – у них хороший тренер, хороший опыт выступлений в Европе. Ни одной команде легко не будет с ними, но даже без еврокубков уровень российского футбола выше азербайджанского.