Медведев назвал последствия ужесточения лимита в РПЛ

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выскаазался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Любое искусственное сокращение лимита не легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов.

Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», – сказал Медведев.