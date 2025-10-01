Медведев назвал последствия ужесточения лимита в РПЛ

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выскаазался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Любое искусственное сокращение лимита не легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов.
Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», – сказал Медведев.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Источник: Odds.ru