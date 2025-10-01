Введите ваш ник на сайте
Медведев назвал последствия ужесточения лимита в РПЛ

1 октября, 13:27
4

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выскаазался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Любое искусственное сокращение лимита не легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов.

Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», – сказал Медведев.

  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Цугундeр
1759315099
Тут действительный 3.14статский советник прав. Долой лимит, а там будь что будет.
Ответить
acor94
1759324436
Медведев ушёл на пенсию и, наконец, здраво заговорил. Неужто до этого под дудкой Мюллера всякую хрень нёс?
Ответить
ДрюкерМейстер
1759326650
Есть игрок, а есть такой пассажир, которому только на основании паспорта предоставили место в составе. А играть он и не хочет, да и не особо может. Сколько таких видали? А вот настоящих (хочет, может, умеет, а опыт - дело наживное) игроков можно и нужно задействовать. Шилов в компании Педро творит на поле что сам пожелает, например.
Ответить
boris63
1759366668
Прав Мадмедь, в Зените их и не было и не будет.Что бы они появились их надо хотя бы выпускать на поле иногда, а Семаку нужны готовые, так что легче купить. А в лимите ничего страшного не вижу, больше возможности появится у Россиян проявить себя. И главное бестолковых гастарбайтеров будет меньше в ПЛ, не выгодно будет покупать абы кого.
Ответить
