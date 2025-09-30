Кисляк – самый разносторонний молодой полузащитник мира по версии CIES

Матвей Кисляк из ЦСКА получил признание на международном уровне.

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал его самым разносторонним полузащитником в мире в возрасте до 21 года.

При анализе учитывались семь игровых аспектов: игра в воздухе, оборонительные действия, созидание, управление игрой, дриблинг, ассистирование и завершение атак.