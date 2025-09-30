Кисляк – самый разносторонний молодой полузащитник мира по версии CIES

Матвей Кисляк из ЦСКА получил признание на международном уровне.
Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал его самым разносторонним полузащитником в мире в возрасте до 21 года.
При анализе учитывались семь игровых аспектов: игра в воздухе, оборонительные действия, созидание, управление игрой, дриблинг, ассистирование и завершение атак.
- CIES оценил трансферную стоимость Кисляка в 33-38 миллионов евро.
- 20-летний Матвей – воспитанник ЦСКА.
- Его статистика за главную команду армейцев: 57 матчей, 8 голов, 6 ассистов.
Источник: CIES