Семшов дал совет Глушенкову насчет трансфера в Европу

Игорь Семшов порассуждал о возможном переходе Максима Глушенкова из «Зенита» в европейский клуб.
«Глушенков, безусловно, может уехать в хороший чемпионат. Возраст позволяет. Немного не хватает официальных игр за сборную.
Но если он так же будет действовать, то предложение поступит. Но я бы сразу не замахивался на «Барселону». Иногда лучше уехать в команду, которая борется за Лигу Европы.
Чтобы адаптироваться, понять уровень футбола, свои возможности. И потом уже переходить в более сильные клубы», – сказал Семшов.
- Нападающий «Зенита» сделал покер в субботнем матче с «Оренбургом» (5:2).
- До этого он оформил 1+1 в игре с «Краснодаром» (2:0).
- Всего в этом сезоне в активе Глушенкова 8 голов и 4 ассиста в 11 встречах.
Источник: «Р-Спорт»