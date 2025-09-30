Семшов дал совет Глушенкову насчет трансфера в Европу

Игорь Семшов порассуждал о возможном переходе Максима Глушенкова из «Зенита» в европейский клуб.

«Глушенков, безусловно, может уехать в хороший чемпионат. Возраст позволяет. Немного не хватает официальных игр за сборную.

Но если он так же будет действовать, то предложение поступит. Но я бы сразу не замахивался на «Барселону». Иногда лучше уехать в команду, которая борется за Лигу Европы.

Чтобы адаптироваться, понять уровень футбола, свои возможности. И потом уже переходить в более сильные клубы», – сказал Семшов.