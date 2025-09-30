Введите ваш ник на сайте
Генич готов встретиться с Дегтяревым и поговорить

Сегодня, 09:43
6

Комментатор Константин Генич высказался о возможности встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

– Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?

– Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.

– А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?

– Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник – Дмитрий Губерниев. Вот он и советует.

  • Ранее Генич заявил, что министерство не должно заниматься вопросами профессионального футбола.
  • Дегтярев сказал, что комментатор заблуждается: «Эти люди просто не читают закон и положения министерства».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Дегтярев Михаил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1759216549
Как это бездарное существо пролезло в кресло министра? Через знакомства, родственные связи, баню или постель? Он, судя по его поведению, на все способен!
Ответить
NewLife
1759219345
Что-то развлекухи стало мало на Бомбе, давайте больше Дегтярева.
Ответить
Grofopolop
1759220380
Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Гарантия!
Ответить
Экс-гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока команды в XXI веке
11:04
3
В Москве создана мусульманская футбольная лига
10:58
3
Экс-игрок «Спартака»: «Для меня в жизни главнее «Зенит»
10:47
Московские клубы заинтересовались вингером «Ростова»
10:23
«Спартак» хочет продлить контракт с основным защитником
09:56
1
Пименов назвал преимущество «Зенита» над ЦСКА в борьбе за чемпионство
09:20
1
Бывший тренер «Зенита» назвал двух конкурентов команды в борьбе за титул
08:08
2
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
2
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
2
Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА
01:15
5
21-летний защитник ЦСКА реже всех терял мяч в 10 турах РПЛ
01:00
2
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
00:52
1
«Спартак» повторил клубный рекорд 21-летней давности
00:45
11
ВидеоТалалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
00:17
11
Президент «Сьона» ответил на вопрос о «Золотом мяче» для Миранчука
Вчера, 23:48
2
Ловчев похвалил «Локомотив»
Вчера, 23:33
Семин объяснил прогресс Глушенкова
Вчера, 23:11
Букмекеры назвали главного фаворита РПЛ после 10 туров
Вчера, 22:44
8
Солари побил клубный рекорд «Спартака»
Вчера, 22:19
10
Семин прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой»
Вчера, 21:58
3
Яковлев пожаловался на зарплату в «Анжи» и «Спартаке»
Вчера, 21:46
2
РПЛ обнародовала точное расписание 14-го и 15-го туров
Вчера, 21:31
1
Определена команда с самыми результативными запасными в этом сезоне РПЛ
Вчера, 21:00
Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»
Вчера, 20:31
6
Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Его система существует только на бумаге»
Вчера, 20:12
3
Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»
Вчера, 19:51
1
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»
Вчера, 19:35
11
Ловчев дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
Вчера, 19:27
13
Все новости
