Генич готов встретиться с Дегтяревым и поговорить

Комментатор Константин Генич высказался о возможности встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

– Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?

– Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.

– А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?

– Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник – Дмитрий Губерниев. Вот он и советует.