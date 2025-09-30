Генич готов встретиться с Дегтяревым и поговорить

Комментатор Константин Генич высказался о возможности встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
– Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?
– Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.
– А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?
– Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник – Дмитрий Губерниев. Вот он и советует.
- Ранее Генич заявил, что министерство не должно заниматься вопросами профессионального футбола.
- Дегтярев сказал, что комментатор заблуждается: «Эти люди просто не читают закон и положения министерства».
Источник: «Спорт-Экспресс»