Семин прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Балтика».

Московская команда выиграла со счетом 1:0 в 10-м туре РПЛ.

Победный гол на 95-й минуте забил Игорь Дивеев.

«Это была сложная игра для обеих команд. Они хорошо играли в обороне, вели максимальную борьбу на каждом участке поле. Счет всегда закономерен.

То преимущество, которое получил ЦСКА после удаления Андраде, сыграло определяющую роль. Потому что Андраде очень сильный защитник, который качественно действует в воздухе. На последнем угловом его не оказалось, и ЦСКА сумел забить победный гол. Результат закономерен», – сказал Семин.