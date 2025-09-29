Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос об изучении русского языка.
«Я не изучаю русский язык. Но я всe время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то всe равно понимаю.
«Спартак» – это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее. Поэтому у нас нет проблем с взаимопониманием», – сказал Барко.
- «Спартак» приобрел Барко у «Ривер Плейт» в июле 2024 года за 14 миллионов евро.
- В этом сезоне 26-летний аргентинец провел за красно-белых 11 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Legalbet