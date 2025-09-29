Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза

Представители и агенты от РФС и Венгерской футбольной федерации ведут консультации по поводу возможного проведения товарищеского матча в 2026 году.
Стороны сейчас разрабатывают календари игр сборных России и Венгрии на следующий год и ищут потенциальных соперников. В рамках этих обсуждений рассматривается возможность проведения матча как в Будапеште, так и в Москве.
Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Венгрия – 41-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией и Иорданией.
- Россия не играла матчей со сборными стран, входящих в Евросоюз, с ноября 2021 года.
Источник: Sport24