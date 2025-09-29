Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза

Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза

Сегодня, 12:41
1

Представители и агенты от РФС и Венгерской футбольной федерации ведут консультации по поводу возможного проведения товарищеского матча в 2026 году.

Стороны сейчас разрабатывают календари игр сборных России и Венгрии на следующий год и ищут потенциальных соперников. В рамках этих обсуждений рассматривается возможность проведения матча как в Будапеште, так и в Москве.

Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Венгрия – 41-е.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией и Иорданией.
  • Россия не играла матчей со сборными стран, входящих в Евросоюз, с ноября 2021 года.

Еще по теме:
Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков
В РФС раскрыли план сборной России по товарищеским матчам в 2026 году
Генсек РФС объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026 1
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Венгрия
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1759139735
Венгрия
Ответить
Главные новости
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
13:07
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
12:41
1
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
1
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
13
«Факел» уволил Шалимова
11:40
8
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
11
ВидеоИгроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан
11:09
3
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
9
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
1
Все новости
Все новости
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
24 сентября
4
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
24 сентября
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
10 сентября
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
9 сентября
9
Названы два ключевых полузащитника сборной России
9 сентября
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
9 сентября
Григорян сравнил сборную России с Испанией
9 сентября
Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России
9 сентября
3
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
7 сентября
8
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
7 сентября
3
Комментарий Карпина после разгрома Катара
7 сентября
2
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей
7 сентября
2
ВидеоОбзор матча Катар – Россия голы и лучшие моменты (Видео)
7 сентября
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар
7 сентября
19
Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»
7 сентября
1
ФотоКлаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
7 сентября
Россия забила Катару 3 гола в первом тайме
7 сентября
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России
7 сентября
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром: 7 сентября
7 сентября
3
Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России
6 сентября
3
Карпин сказал, какой состав будет у сборной России в игре с Катаром
6 сентября
3
Где смотреть матч Катар – Россия: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2025
6 сентября
Реакция Мостового на ничью сборной России с Иорданией
5 сентября
9
Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром
4 сентября
1
Только один игрок дебютировал за сборную России в матче с Иорданией
4 сентября
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией
4 сентября
9
Глушенков объяснил, почему Россия не обыграла Иорданию
4 сентября
16
Назван лучший игрок матча Россия – Иордания
4 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 