Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза

Представители и агенты от РФС и Венгерской футбольной федерации ведут консультации по поводу возможного проведения товарищеского матча в 2026 году.

Стороны сейчас разрабатывают календари игр сборных России и Венгрии на следующий год и ищут потенциальных соперников. В рамках этих обсуждений рассматривается возможность проведения матча как в Будапеште, так и в Москве.

Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Венгрия – 41-е.