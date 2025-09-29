«Балтика» собралась оспорить удаление игрока в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о гостевом поражении команды в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест», – сказал Измайлов.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде был удален с поля на 84-й минуте за две желтые карточки.

Второе предупреждение он получил за фол на нападающем ЦСКА Алеррандро, а первое – в результате стычки с вратарем хозяев Игорем Акинфеевым после стандарта на 42-й минуте.