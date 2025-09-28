Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дегтярев высказался об ужесточении лимита перед возвращением российских клубов в еврокубки

Дегтярев высказался об ужесточении лимита перед возвращением российских клубов в еврокубки

Сегодня, 17:22
4

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил шансы российских клубов вернуться в еврокубки и заявил о необходимости сделать сильнее внутренний чемпионат.

«Конечно вернемся. Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно.

Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Мое мнение – лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», – сказал Дегтярев.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Команды из РФ пропускают 4-й сезоне еврокубков подряд.
  • Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.

Еще по теме:
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта 35
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту» 5
Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил» 18
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1759069997
Можно вместо еврокубков провести интеркубки)
Ответить
темирхан
1759071562
ой дурак! ВЕРНЕМСЯ? НУ ДА! КОГДА-НИБУДЬ! МОЖЕТ в след. сезоне, а большая доля вероятности это лет через 10-15!!! чтобы туда вернутся, нужно решить одну проблему, а вот ее ни кто не спешит решать.
Ответить
Бромантан
1759072836
Вот бы лимит на клоунов в министерствах придумать
Ответить
АЛЕКС 58
1759073160
Нужен лимит на банных мальчиков
Ответить
Главные новости
Станкович смотрит матч с «Пари НН» на балконе и с айкосом
20:44
АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты
20:34
ВидеоУгальде забил гол за «Спартак» в третьем матче подряд
20:03
2
Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России
19:32
1
РПЛ. «Сочи» прервал серию поражений в матче с махачкалинским «Динамо»
18:51
2
Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА
17:46
22
Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ
17:34
6
Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»
17:26
12
В «МЮ» определились с будущим Аморима
16:49
4
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте
16:30
76
Все новости
Все новости
Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА
19:51
1
Тренер «Спартака» высказался об отсутствии Умярова в составе на матч с «Пари НН»
19:23
ЦСКА лидирует в РПЛ по итогам 10 туров впервые после чемпионского сезона-2015/16
19:15
Агент Батракова оценил трансферную стоимость игрока
18:37
1
Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»
18:26
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 28 сентября
18:20
3
Челестини поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»
18:10
Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА
17:46
22
Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ
17:34
6
Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»
17:26
12
Дегтярев высказался об ужесточении лимита перед возвращением российских клубов в еврокубки
17:22
4
«Локомотив» может расстаться с легионером
17:08
Кобелев назвал двух ключевых игроков «Зенита» в созидании
16:57
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте
16:30
76
«Спартак» хочет усилиться россиянином
16:21
2
Семин отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»
15:59
3
Орлов назвал футболиста «Зенита», который его поражает
15:49
11
Диалог Черчесова и Дзюбы после разгромного поражения «Акрона» от «Ахмата»
15:41
2
«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
15:30
6
Игрок «Локомотива» поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»
15:15
38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч
15:00
7
Орлов критически высказался об игре «Краснодара»
14:50
3
Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»
14:28
2
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей
14:14
7
Защитник ЦСКА выбыл на две недели
13:58
2
Кержаков объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
13:48
2
Кокорин получил два предложения из РПЛ
13:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 