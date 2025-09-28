Дегтярев высказался об ужесточении лимита перед возвращением российских клубов в еврокубки

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил шансы российских клубов вернуться в еврокубки и заявил о необходимости сделать сильнее внутренний чемпионат.

«Конечно вернемся. Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно.

Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Мое мнение – лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», – сказал Дегтярев.