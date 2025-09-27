Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».
– Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, ещe со времeн «Спартака». Талалаев – прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга.
– Сможет ли Талалаев в будущем возглавить более именитый клуб?
– Да, конечно. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально.
- Талалаев в прошлом сезоне привел «Балтику» к победе в Первой лиге.
- Калининградцы идут в РПЛ 2-ми.
- В 9 матчах сезона РПЛ у «Балтики» 0 поражений.
Источник: «Чемпионат»