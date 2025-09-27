Игнашевич определил лучшую команду РПЛ в плане тактики

Бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил выступление команды в этом сезоне РПЛ.

– Кто в РПЛ для вас самая симпатичная команда с точки зрения тактической выстроенности?

– Мне больше всего нравится калининградская «Балтика». Это как раз в продолжении разговора о философии Джан Пьеро Гасперини – прессинг по всему полю, великолепная физическая форма. «Балтика» больше всех бегает и лучше всех в лиге выглядит физически. Поэтому с тактической точки зрения интересно посмотреть, чем всe закончится для них в этом сезоне.