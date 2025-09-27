Игнашевич определил лучшую команду РПЛ в плане тактики

Бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил выступление команды в этом сезоне РПЛ.
– Кто в РПЛ для вас самая симпатичная команда с точки зрения тактической выстроенности?
– Мне больше всего нравится калининградская «Балтика». Это как раз в продолжении разговора о философии Джан Пьеро Гасперини – прессинг по всему полю, великолепная физическая форма. «Балтика» больше всех бегает и лучше всех в лиге выглядит физически. Поэтому с тактической точки зрения интересно посмотреть, чем всe закончится для них в этом сезоне.
- Калининградцы идут на 3-м месте.
- Следующий соперник – ЦСКА.
- «Балтика» в прошлом сезоне выиграла Вторую лигу.
Источник: «Комсомольская правда»