Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале

Прояснилось будущее нападающего «Динамо» Муми Нгамале. На прошлой неделе его отстранили от команды по решению главного тренера Валерия Карпина.
Нгамале вернулся в расположение «Динамо» и отправился на выезд в Самару. Муми продолжит выступать за москвичей.
- В этом сезоне 31-летний камерунец провел за «Динамо» 10 матчей, отметился 1 передачей.
- Transfermarkt оценивает стоимость Нгамале в 3,5 миллиона евро.
- Срок контракта вингера с бело-голубыми рассчитан до середины 2026 года.
Источник: Metaratings