Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале

Прояснилось будущее нападающего «Динамо» Муми Нгамале. На прошлой неделе его отстранили от команды по решению главного тренера Валерия Карпина.

Нгамале вернулся в расположение «Динамо» и отправился на выезд в Самару. Муми продолжит выступать за москвичей.