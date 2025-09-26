У «Зенита» сменился комментатор домашних матчей

Комментатор Павел Богданов больше не будет работать на домашних матчах «Зенита» на «Матч ТВ». Он сам пока не подтвердил эту информацию.

«Не могу ответить на ваш вопрос. Вы можете адресовать его пресс-службе телеканала «Матч ТВ», – сказал Богданов.

Встречу петербуржцев с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ будут комментировать Михаил Крестинин и Алексей Петровский. В дальнейшем этот дуэт продолжит трудиться на постоянной основе на домашних играх петербургского клуба.