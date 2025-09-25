Погребняк объяснил, зачем в августе летал в Англию

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк подтвердил, что минувшим летом был за границей.

«Последний раз я был в Англии в августе на матче «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Многие сотрудники клуба остались прежними, так что мне все показали, по полю поводили. Единственное, на замену не успел выйти. Из изменений заметил, что на стадионе трибуну новую построили.

Мог бы сейчас полноценно жить в Англии? Я там в свое время уже пожил. Сейчас живу там, где хочу, – в России», – сказал Погребняк.