Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин оценил ситуацию Карпина в «Динамо»

Сегодня, 22:10

Юрий Семин высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

  • Московская команда набрала 12 очков в 9 турах РПЛ.
  • Они занимают 8-е место в таблице лиги.

– Можно сказать, что Карпин начал исправлять ситуацию в «Динамо»?

– Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить. Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат.

Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления, в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло.

Еще по теме:
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч» 1
Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин»
22:59
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
22:46
1
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
22:22
Пономарев сказал, когда «Балтика» потерпит первое поражение в сезоне РПЛ
21:35
2
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
21:21
7
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
21:00
1
Фото«Локомотив» представил первого нейромаскота в истории футбола
20:51
10
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
20:35
1
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
20:27
«Спартак» рассматривает только одного тренера на замену Станковичу
20:16
10
Все новости
Все новости
Роналдиньо посетил Чертаново
23:35
В РФС раскрыли план сборной России по товарищеским матчам в 2026 году
23:23
Семин оценил ситуацию Карпина в «Динамо»
22:10
Генсек РФС объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026
21:09
1
Фото«Локомотив» представил первого нейромаскота в истории футбола
20:51
10
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
20:27
«Спартак» рассматривает только одного тренера на замену Станковичу
20:16
10
Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку»
19:40
11
Мостовой оценил идею включить Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу
19:19
4
«Спартаку» предлагали назначить экс-тренера ЦСКА вместо Станковича
18:24
5
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ
18:06
1
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
17:42
28
Кафанов прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
17:30
4
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
17:17
24
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду
16:58
1
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
16:46
8
КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»
16:32
18
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
15:47
4
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
15:33
9
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»
15:18
10
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
15:10
1
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
15:03
2
ФотоВнучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
14:55
16
Семак высказался о поведении Глушенкова
14:41
7
Мостовой сказал, в какой должности готов работать в «Спартаке»
14:26
3
ФотоНазначения судей на 10-й тур РПЛ
14:16
8
ФотоБубнов поставил оценку «Зениту» за матч с «Краснодаром»
13:52
9
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова
13:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 