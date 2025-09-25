Семин оценил ситуацию Карпина в «Динамо»

Юрий Семин высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
- Московская команда набрала 12 очков в 9 турах РПЛ.
- Они занимают 8-е место в таблице лиги.
– Можно сказать, что Карпин начал исправлять ситуацию в «Динамо»?
– Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить. Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат.
Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления, в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло.
Источник: «Матч ТВ»