Семин оценил ситуацию Карпина в «Динамо»

Юрий Семин высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

Московская команда набрала 12 очков в 9 турах РПЛ.

Они занимают 8-е место в таблице лиги.

– Можно сказать, что Карпин начал исправлять ситуацию в «Динамо»?

– Об этом скажут игры этого и дальнейшего тура. Сейчас сложно оценить. Мне кажется, что адаптация и время для адаптации уже прошло. И должен быть результат.

Если сейчас не будет результата, то не будет и удачного выступления, в конечном итоге. Я думаю, что время знакомств уже прошло.