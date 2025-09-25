Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе

Бывший форвард «Фейеноорда» и «Сельты» Федор Смолов высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова заиграть за границей.
«У Глушенкова клюшка левая приличная, классная. Есть удар у него, передачи.
Мне кажется, что он может играть в Европе. Думаю, что с его характером не факт, а по его потенциалу, данным – может.
Такой характер в Европе плохо? Конечно. Он обидится, на него там забьют хер. Скажут: «В следующее трансферное окно можешь искать команду, если здесь что-то не нравится».
По своим качествам он может. Он индивидуально сильный. Мне нравится. Он резкий. Не сказать, что крупный, но хорошо прикрывает мяч корпусом», – сказал Смолов.
- В этом сезоне 26-летний Глушенков забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Зенит».
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Спортс''