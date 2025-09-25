Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе

Бывший форвард «Фейеноорда» и «Сельты» Федор Смолов высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова заиграть за границей.

«У Глушенкова клюшка левая приличная, классная. Есть удар у него, передачи.

Мне кажется, что он может играть в Европе. Думаю, что с его характером не факт, а по его потенциалу, данным – может.

Такой характер в Европе плохо? Конечно. Он обидится, на него там забьют хер. Скажут: «В следующее трансферное окно можешь искать команду, если здесь что-то не нравится».

По своим качествам он может. Он индивидуально сильный. Мне нравится. Он резкий. Не сказать, что крупный, но хорошо прикрывает мяч корпусом», – сказал Смолов.