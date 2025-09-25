Назначения судей на 10-й тур РПЛ

РФС сообщил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 10-го тура РПЛ. Стартовую встречу тура «Крылья Советов» – «Динамо» будет судить Виталий Мешков.

Полный список назначений представлен ниже.

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

27 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо Мх» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.