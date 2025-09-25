Введите ваш ник на сайте
Назначения судей на 10-й тур РПЛ

Сегодня, 14:16
4

РФС сообщил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 10-го тура РПЛ. Стартовую встречу тура «Крылья Советов»«Динамо» будет судить Виталий Мешков.

Полный список назначений представлен ниже.

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

27 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо Мх» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака» 2
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Ахмат Акрон Локомотив Рубин Ростов Краснодар Зенит Оренбург ЦСКА Балтика Динамо Мх Сочи Спартак Пари НН Мешков Виталий Иванов Cергей Абросимов Иван Кукуляк Евгений Шафеев Рафаэль Бобровский Ян Егоров Егор Танашев Инал
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758801142
Шафеев-"Спартак".Жду взрыва эмоций! Какая разница, кто судит? Всегда остаётся один невыясненный вопрос: Кто обгадится круче?
Ответить
vick-north-west
1758801231
Карасёву дали отдохнуть? Я удивлён. Ну, он уже на догах много заработал, ему можно.
Ответить
zigbert
1758803865
Кукуяну что то не нашлось места.
Ответить
