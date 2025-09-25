Мостовой оценил поведение Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отказался критиковать главного тренера красно‑белых Деяна Станковича за эмоциональное поведение.

– Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича дисквалифицировали аж на месяц. Трагедия?

– Да что вы, никакой трагедии нет. Станкович сидел на трибуне, а «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1). Ничего такого. Играет же на поле не Станкович, а футболисты, которых он каждый день тренирует.

Какая разница, где он сидит – наверху или на лавке? Вот Константин Бесков все матчи смотрел с трибуны. И как играл «Спартак»! Чемпионом становился сколько раз. И многие так делают. Так что к этому не стоит цепляться.

Другое дело, почему у Станковича такая большая дисквалификация? Думаю, это потому, что такое не в первый раз с ним. Ну решили так, немного пожестче, чтобы другим было неповадно.

С другой стороны, что я только не видел за свою футбольную карьеру! Кто там какими словами только не ругался! Лично я Станковича не осуждаю. Ну это эмоции, елки‑палки! Я видел людей, которые бегали, кричали, орали, даже дрались. Ну и что? Их тоже наказывали, это обычная практика.

Просто Деян не впервые так попадается. Это воспитательная мера. Но она на результаты «Спартака» не влияет, поверьте мне. Он каждый день с командой – в автобусе, на базе, на тренировке.