Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»

Сегодня, 00:24
1

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.

«Какие-то встречи чемпионата мира с 64 участниками будут проходными. С другой стороны, ФИФА – коммерческая организация, а их задача – косить деньги. Для этого у них получается всe идеально.

Зрелищность? Ваши проблемы. Никто не заставляет смотреть все матчи. Чем ближе к концу турнира, чем качественнее встречи. Мы всe равно увидим выжимку лучших матчей, но чуть позже.

Зато проходные встречи смогут увидеть не самые футбольные страны. От этого поднимается ажиотаж и интерес, а ФИФА зарабатывает больше денег. Всe логично.

Иногда перебор не является большим злом», – сказал Червиченко.

  • На ЧМ-2022 в последний раз участвовали 32 команды.
  • На ЧМ-2026 выступит 48 сборных.
  • ЧМ-2030 пройдет в Саудовской Аравии.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1758750270
да, именно 64 и должно быть, а на евро 32. для ровного счёта. и без дичи, типа лучшие 4 из 6 команд, занявшие 3 место в группе - идут дальше. мы так погорели на чм-1994, не прошли по этому показателю, хоть саленко и оформил 5 голов в одной игре.
Ответить
