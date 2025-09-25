Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.
«Какие-то встречи чемпионата мира с 64 участниками будут проходными. С другой стороны, ФИФА – коммерческая организация, а их задача – косить деньги. Для этого у них получается всe идеально.
Зрелищность? Ваши проблемы. Никто не заставляет смотреть все матчи. Чем ближе к концу турнира, чем качественнее встречи. Мы всe равно увидим выжимку лучших матчей, но чуть позже.
Зато проходные встречи смогут увидеть не самые футбольные страны. От этого поднимается ажиотаж и интерес, а ФИФА зарабатывает больше денег. Всe логично.
Иногда перебор не является большим злом», – сказал Червиченко.
- На ЧМ-2022 в последний раз участвовали 32 команды.
- На ЧМ-2026 выступит 48 сборных.
- ЧМ-2030 пройдет в Саудовской Аравии.
Источник: «Чемпионат»