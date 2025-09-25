Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил идею увеличить количество участников ЧМ до 64 команд.

«Какие-то встречи чемпионата мира с 64 участниками будут проходными. С другой стороны, ФИФА – коммерческая организация, а их задача – косить деньги. Для этого у них получается всe идеально.

Зрелищность? Ваши проблемы. Никто не заставляет смотреть все матчи. Чем ближе к концу турнира, чем качественнее встречи. Мы всe равно увидим выжимку лучших матчей, но чуть позже.

Зато проходные встречи смогут увидеть не самые футбольные страны. От этого поднимается ажиотаж и интерес, а ФИФА зарабатывает больше денег. Всe логично.

Иногда перебор не является большим злом», – сказал Червиченко.