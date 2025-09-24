Смолов раскритиковал поведение Станковича

Нападающий медиаклуба BrokeBoys Федор Смолов высказался о действиях главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 1-м тайме домашнего матча красно-белых с «Крыльями Советов» (2:1) серб закрыл лицо руками.

– Есть теория: многие говорили, что Станкович на трибуне – знак к победе «Спартака», потому что, когда Станкович не на бровке, команда спокойнее. Она во всех матчах либо выиграла, либо сыграла вничью. Бред или нет?

– Бред, конечно, но вот этот жест [где Станкович закрывает лицо руками], кажется, даже немного неуважительно по отношению к своим футболистам, потому что он ведет себя непонятно как, получает большую дисквалификацию абсолютно по делу, а потом сидит в первом тайме, и когда команда играет не так, как он готовил всю неделю, он вот так закрывает глаза руками: «Ну вообще дрова. А я вот, гений, здесь сижу».