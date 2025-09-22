Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги выигранного матча 9-го тура РПЛ против «Сочи».

Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

2 из 3 голов они забили с пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Был очень сложный матч, нам не хватало энергии, не хватало идей. «Сочи» – очень организованная команда, она очень хорошо оборонялась, играла.

В первом тайме у нас не было контроля, у нас был ужасный контроль, несмотря на три момента. Три момента Ивана Облякова были сродни пенальти.

Во втором тайме мы доминировали, но делали это без энергии, без идей, ничего у нас не получалось.

Конечно, два назначенных пенальти привели к тому, что мы взяли важнейшие три очка, мы продолжаем быть вторыми.

– Не может не радовать, что на поле лидируют российские молодые игроки. Тот же Матвей Кисляк.

– Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает.

Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами.

Не из‑за особого отношения, а потому что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав.