  Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России

Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России

Сегодня, 18:06
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о расширенном составе национальной команды на октябрьские матчи.

– Можете рассказать, как строится работа по формированию расширенного списка сборной?

– У нас давно отработан этот процесс. Тренеры формируют свои списки, после этого мы совместно обсуждаем тех кандидатов, которые есть у каждого.

Обсуждаем каждого игрока, решаем почему «да» или почему «нет».

– Тренеры из штаба отвечают за какие-то конкретные позиции, или каждый даeт полный список?

– Каждый даeт по три-четыре кандидата на все позиции. По тем фамилиям, которые совпадают, дискуссий нет, а по кому-то нужно дополнительно поговорить, услышать аргументы.

– Есть ли какие-то позиции, которые, наоборот, вызывают приятную «головную боль» когда претендентов больше, чем можно вызвать?

В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция.

– Всего в расширенном составе 42 игрока, явно «с запасом». С чем это связано?

– До начала сбора футболисты проведут ещe по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить.

  • Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
  • Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.

Еще по теме:
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России 3
Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
Project Бабангида
1758555157
Плеймейкер? а вот при Газаеве ни фамилий ни конкуренции на этой позиции не существовало
Ответить
Skull_Boy
1758556341
Да мы уже видели, как обосрался кандидат Горшков против могучей Иордании
Ответить
