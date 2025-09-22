Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о расширенном составе национальной команды на октябрьские матчи.

– Можете рассказать, как строится работа по формированию расширенного списка сборной?

– У нас давно отработан этот процесс. Тренеры формируют свои списки, после этого мы совместно обсуждаем тех кандидатов, которые есть у каждого.

Обсуждаем каждого игрока, решаем почему «да» или почему «нет».

– Тренеры из штаба отвечают за какие-то конкретные позиции, или каждый даeт полный список?

– Каждый даeт по три-четыре кандидата на все позиции. По тем фамилиям, которые совпадают, дискуссий нет, а по кому-то нужно дополнительно поговорить, услышать аргументы.

– Есть ли какие-то позиции, которые, наоборот, вызывают приятную «головную боль» когда претендентов больше, чем можно вызвать?

– В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция.

– Всего в расширенном составе 42 игрока, явно «с запасом». С чем это связано?

– До начала сбора футболисты проведут ещe по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить.