Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»

Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»

Сегодня, 16:36
5

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул впервые прокомментировала встречу с форвардом Артемом Дзюбой.

  • В 2015 году пару заметили за поцелуями в автомобиле Орзул.
  • После этого Мария развелась с супругом Александром Тащиным, который сейчас занимает должность генпродюсера «Матч ТВ».
  • Дзюбе удалось сохранить брак, который, по его словам, тоже был на грани разрыва.

– Ты была замужем. Вот эта история с Дзюбой тебя сильно подкосила? Это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Артемом?

– Конечно, нет. Это не было свиданием. Мы просто общались. Сначала в тот вечер я заехала в солярий, потом поперлась в спортивном костюме посидеть поболтать. Но случилось то, что случилось.

Этот вечер разделил мою жизнь на до и после. То, что я потом переживала, – это очень тяжелая история. Была сильная травля. Я максимально делала вид, что это меня не задевает. Но это меня сильно сломало.

5 самых сексуальных спортивных журналисток России по версии Губерниева

Целовавшаяся с Дзюбой Орзул высказалась об игроке

Целовавшаяся с Дзюбой Орзул призналась ему в любви

Еще по теме:
Дзюба встретился с мальчиком, который обвинил его в медлительности
Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду 2
Дзюба определил лучшего футболиста 3
Источник: ютуб-канал FONBET
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1758462571
Ну и Дзюб тож переживал. В кулачок.
Ответить
DVOK68
1758465427
Мария развелась с супругом Александром Тащиным, который сейчас занимает должность генпродюсера «Матч ТВ». =============================== Трагедию пережила деффка)
Ответить
send.ipi-sms
1758468131
Это не было свиданием. Мы просто общались.--------пару заметили за поцелуями в автомобиле Орзул. Врет как дышит.)))
Ответить
send.ipi-sms
1758468958
Этот вечер разделил мою жизнь на до и после----- Обидно для Орзул.Вроде бы Зюбе не дала, тока губки приоткрыла.И тут -"Но это меня сильно сломало" )))
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
6
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
1
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
32
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
4
Все новости
Все новости
В «Спартаке» решили больше не жаловаться на судей
19:08
Директор «Ростова» ответил, за счет чего похудел почти на 100 килограмм
19:01
«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»
18:45
Только один действующий игрок «Спартака» забил за клуб столько же, сколько Угальде
18:38
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Зенит»: 21 сентября
18:20
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»
17:33
3
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
1
ВидеоСлишкович пояснил, что будет дальше с вратарем «Оренбурга», совершившим жуткую ошибку в матче с «Динамо»
17:00
Угальде стал 2-м игроком «Спартака» в этом веке с дублем с замены
16:47
Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»
16:36
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
2
РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде
16:30
32
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка
16:14
4
Адиев отреагировал на приезд «Крыльев» на «Лукойл Арену» на такси
15:45
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
15:35
«Спартак» совершил двойную замену в 1-м тайме матча с «Крыльями Советов»
15:18
1
ФотоФанаты «Спартака» поддержали Станковича: «До конца»
15:13
4
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
15:02
1
Видео«Спартак» пропустил от «Крыльев» на 6-й минуте
14:48
12
ВидеоМатч «Спартак» – «Крылья Советов» открыл актер Белоголовцев, перенесший инсульт
14:44
1
Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»
14:36
В «Крыльях» прокомментировали ситуацию перед матчем со «Спартаком» – команда добиралась на такси
14:21
3
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
14:01
1
РПЛ. «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:1)
14:00
8
Мор – о поведении Станковича: «Это против политики «Спартака»
13:55
1
Самошников и Зорин пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» – известна причина
13:41
2
Видео«Динамо» забило курьезный гол «Оренбургу»
13:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 