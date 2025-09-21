Орзул впервые откровенно высказалась о той самой встрече с Дзюбой: «Жизнь разделилась на до и после»

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул впервые прокомментировала встречу с форвардом Артемом Дзюбой.

В 2015 году пару заметили за поцелуями в автомобиле Орзул.

После этого Мария развелась с супругом Александром Тащиным, который сейчас занимает должность генпродюсера «Матч ТВ».

Дзюбе удалось сохранить брак, который, по его словам, тоже был на грани разрыва.

– Ты была замужем. Вот эта история с Дзюбой тебя сильно подкосила? Это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Артемом?

– Конечно, нет. Это не было свиданием. Мы просто общались. Сначала в тот вечер я заехала в солярий, потом поперлась в спортивном костюме посидеть поболтать. Но случилось то, что случилось.

Этот вечер разделил мою жизнь на до и после. То, что я потом переживала, – это очень тяжелая история. Была сильная травля. Я максимально делала вид, что это меня не задевает. Но это меня сильно сломало.

