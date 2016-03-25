Дзюба: «История с Орзул стала большим уроком для меня»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, какие чувства испытал после того, как СМИ опубликовали его совместное фото с телеведущей Марией Орзул.

– Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком.

Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить.

– С Орзул когда последний раз общались?

– С тех пор – ни разу.

– Вы говорите, что у Мутко было по 10 звонков. А у вас в тот момент сто?

– Много. Есть столько злых людей. Они только и ждут, когда ты оступишься, чтобы добить тебя. Эти шакалы и гиены всегда будут. Ситуация меня многому научила. Отрезвила. Это был урок сверху.