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Дзюба: «История с Орзул стала большим уроком для меня»

25 марта 2016, 21:52
5

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, какие чувства испытал после того, как СМИ опубликовали его совместное фото с телеведущей Марией Орзул.

– Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком.

Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить.

– С Орзул когда последний раз общались?

– С тех пор – ни разу.

– Вы говорите, что у Мутко было по 10 звонков. А у вас в тот момент сто?

– Много. Есть столько злых людей. Они только и ждут, когда ты оступишься, чтобы добить тебя. Эти шакалы и гиены всегда будут. Ситуация меня многому научила. Отрезвила. Это был урок сверху.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Вомбат
1458935126
Жена видно ревнивая. Вроде бы там на фото не было ничего особенно компрометирующего.
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буба спб
1458936113
вообще-то было видео где они в машине обжимаются и Артёмка что-то нашептывает на ухо Орзул
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APchelov
1458976311
И это - главная футбольная новость
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СЛАВА 81
1459030937
Орзул чуть семью не разрушила - коза.
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Spartak Moscow Official
1459070255
Дзюбу воспитал ФК Спартак. А где себя проявляют воспитанники Зенита? Правильно, да нигде!
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