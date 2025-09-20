Галактионов – о судействе: «Я уже дал комментарий два года назад. Мне повторить?»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов намекнул, что у него нет цензурных слов для характеристики судейства в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1).

«Локо» упустил победу на 95-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру судил Василий Казарцев.

– Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.

– Мой комментарий? Я уже два года назад дал свой комментарий. Мне повторить?

Наверное, не буду этого делать, потому что опять дисквалифицируют. Думаю, что всe очевидно.