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    • Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив»

    Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскритиковал арбитров матча с «Крыльями Советов».

    «Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.

    Мы вели в счете, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба.

    Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      Алексей-Добрынин-vkontakt 32 минуты назад

      Левый пенальти, весь сезон смотрю Локо, не на стадионе. Такого не видел

      0
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      Рейтинг: +896

      eugen-han 1 час назад

      Все по делу. Это футбол и в него надо играть, а не языком чесать не по делу.
      Крылья были лучше, но счёт закономерен и справедлив.

      1
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      Рейтинг: +2970

      Suvorov71 1 час назад

      Вот ты не глупый мужик Галактионов, а сути не понял, весь этот концерт это подготовка к матчу с помойными, судья был заряжен, а все зачем, что не понятного, ведь следующая игра с помойкой, ты радуйся что еще не удалили ведущих игроков , хотя могут еще и удалить, так что прими это все как должное, деньги это все а все это ПРОМКВАС

      0
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      Рейтинг: +2052

      Artemka444 2 часа назад

      Вы играть научитесь а не *****.... Лить!!!

      0
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      Рейтинг: +25363

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да это была просто метафора. )

      2
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      Рейтинг: +182

      witalik 2 часа назад

      Галактионов, **** и предатель вонючий. Так тебе, ****, недотренер и надо. Даже Сулейманова, мразь, отобрал у НН...

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