Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскритиковал арбитров матча с «Крыльями Советов».

Москвичи упустили победу (3:3), пропустив дважды после 90-й минуты.

Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

Игру судил Василий Казарцев.

«Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.

Мы вели в счете, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба.

Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe», – сказал Галактионов.