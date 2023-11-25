Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив»

Левый пенальти, весь сезон смотрю Локо, не на стадионе. Такого не видел
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскритиковал арбитров матча с «Крыльями Советов».
- Москвичи упустили победу (3:3), пропустив дважды после 90-й минуты.
- Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
- Игру судил Василий Казарцев.
«Ранняя замена Глушенкова связана с желтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.
Мы вели в счете, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба.
Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe», – сказал Галактионов.