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  • РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

25 ноября 2023, 15:06
16

«Локомотив» на выезде упустил победу над «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:3. Самарцы отыгрались благодаря реализованному пенальти на 102-й минуте.

У москвичей дубль оформил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. У Сергея Пиняева гол+пас.

Набрав одно очко, «Крылья» вернулись в топ-3 РПЛ. «Локо» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пиняев, 30; 1:1 – Костанца, 32; 1:2 – Жемалетдинов, 62; 1:3 – Жемалетдинов, 84; 2:3 – Писарский, 90+4; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+12.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (16)
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DVOK68
1700914113
Не в огорчение болелам паровозов сказано,но вот ведь воистину лохи...Вести два мяча на 84 й минуте и так позорно упустить победу...Сочувствую,но результат соседям на пользу)
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фанат джигурды
1700914279
Пашинин, Нижегородов, Сенников, Асатиани такого бы не допустили. Смотрел только текстовую...
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vladik12
1700914401
Фигасе матч. Такое мы любим.
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Паровозов
1700914632
Мега отскок крылышек, добавлено 6 мин к матчу, Казарцев мать его ставит пенальти на 7 мин.
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MaxRnD
1700914665
Конечно Уася, Уася, ну кто его не знает ....
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docndoc
1700914887
Шикарный триллер в исполнении команд. По игре Крылья должны были побеждать: игра у них поставлена не в пример лучше. Но какое-то дурацкое затмение обошлось им в два пропущенных гола... А в конце затмение нашло на Локо..))) Ничья, выгодная конкурентам, но отличное зрелище) П.С. Чувствовалось отсутствие Бэйла у Крыльев
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VVM1964
1700914915
Хороший результат !
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Красногорск_Фан
1700915278
Хорошая зрелищная игра для нейтральных болельщиков. Крылья понравились. И первый гол и воля к победе. Жемалетдинов провел хороший матч. Сулейманов адаптируется. Пиняев норм. А вот дальше не могу не сказать много мата. Все 3 гола привезли горе защитники. Если нападение и полузащита в норме то защита бип бип бип. Может этих очков потом и не хватит до первых 3-5 мест. Крыльям респект. К сожалению
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Sviro
1700922749
Не удивил результат. Ладно хоть так ...
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Томик
1700923693
Смотрю - скандал. Зайду, думаю, почитаю. А тут 15 комментариев ни о чём... Да уж. Может быть интервью Галактионова и визги Баринова - это работа пиар менеджмента "Локомотива"? Надо же хоть как-то внимание к клубу привлекать...
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