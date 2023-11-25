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    • РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

    РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

    «Локомотив» на выезде упустил победу над «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 3:3. Самарцы отыгрались благодаря реализованному пенальти на 102-й минуте.

    У москвичей дубль оформил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. У Сергея Пиняева гол+пас.

    Набрав одно очко, «Крылья» вернулись в топ-3 РПЛ. «Локо» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пиняев, 30; 1:1 – Костанца, 32; 1:2 – Жемалетдинов, 62; 1:3 – Жемалетдинов, 84; 2:3 – Писарский, 90+4; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+12.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7356

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Хорошая зрелищная игра для нейтральных болельщиков. Крылья понравились. И первый гол и воля к победе. Жемалетдинов провел хороший матч. Сулейманов адаптируется. Пиняев норм. А вот дальше не могу не сказать много мата. Все 3 гола привезли горе защитники. Если нападение и полузащита в норме то защита бип бип бип. Может этих очков потом и не хватит до первых 3-5 мест. Крыльям респект. К сожалению

      0
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      Рейтинг: +7356

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 7 минут назад

      добавлю. Тренер при 3-1 должен был кинуть команду перестроить игру по счету. А не расслабить булки. Галактионов ох

      0
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      Рейтинг: +36692

      VVM1964 16 минут назад

      Хороший результат !

      1
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      Рейтинг: +2603

      docndoc 16 минут назад

      Шикарный триллер в исполнении команд. По игре Крылья должны были побеждать: игра у них поставлена не в пример лучше. Но какое-то дурацкое затмение обошлось им в два пропущенных гола... А в конце затмение нашло на Локо..))) Ничья, выгодная конкурентам, но отличное зрелище)
      П.С. Чувствовалось отсутствие Бэйла у Крыльев

      2
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      Рейтинг: +57854

      MaxRnD 20 минут назад

      Конечно Уася, Уася, ну кто его не знает ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2968

      Suvorov71 20 минут назад

      Рано заменил Рукаку, он сейчас не так тащит Локо , как раньше тащил помойных, но давление оказывал, вот и потерял точнее не сберёг

      1
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      Рейтинг: +91

      Паровозов 20 минут назад

      Мега отскок крылышек, добавлено 6 мин к матчу, Казарцев мать его ставит пенальти на 7 мин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9494

      vladik12 24 минуты назад

      Фигасе матч. Такое мы любим.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3329

      фанат джигурды 26 минут назад

      Пашинин, Нижегородов, Сенников, Асатиани такого бы не допустили. Смотрел только текстовую...

      3
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      Рейтинг: +7356

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 13 минут назад

      Защита у Локо все три привезла (( следующий матч с Зенитом, не знаю идти или идти с авоськой для 7-1 .

      0
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      Рейтинг: +19191

      DVOK68 29 минут назад

      Не в огорчение болелам паровозов сказано,но вот ведь воистину лохи...Вести два мяча на 84 й минуте и так позорно упустить победу...Сочувствую,но результат соседям на пользу)

      5
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      Рейтинг: +5507

      ПалкоВводецъ (returned) 29 минут назад

      Молодцы. Гыгыгы

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