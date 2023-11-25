РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

Хорошая зрелищная игра для нейтральных болельщиков. Крылья понравились. И первый гол и воля к победе. Жемалетдинов провел хороший матч. Сулейманов адаптируется. Пиняев норм. А вот дальше не могу не сказать много мата. Все 3 гола привезли горе защитники. Если нападение и полузащита в норме то защита бип бип бип. Может этих очков потом и не хватит до первых 3-5 мест. Крыльям респект. К сожалению
«Локомотив» на выезде упустил победу над «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 3:3. Самарцы отыгрались благодаря реализованному пенальти на 102-й минуте.
У москвичей дубль оформил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. У Сергея Пиняева гол+пас.
Набрав одно очко, «Крылья» вернулись в топ-3 РПЛ. «Локо» обошел «Спартак» в турнирной таблице.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Пиняев, 30; 1:1 – Костанца, 32; 1:2 – Жемалетдинов, 62; 1:3 – Жемалетдинов, 84; 2:3 – Писарский, 90+4; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+12.