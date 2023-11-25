РПЛ. «Крылья» спасли ничью в матче с «Локомотивом», сравняв счет на 102-й минуте

«Локомотив» на выезде упустил победу над «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:3. Самарцы отыгрались благодаря реализованному пенальти на 102-й минуте.

У москвичей дубль оформил вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. У Сергея Пиняева гол+пас.

Набрав одно очко, «Крылья» вернулись в топ-3 РПЛ. «Локо» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пиняев, 30; 1:1 – Костанца, 32; 1:2 – Жемалетдинов, 62; 1:3 – Жемалетдинов, 84; 2:3 – Писарский, 90+4; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+12.

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