Орлов оценил матерное интервью Галактионова после игры с «Крыльями»: «Виноват не судья, а сам «Локомотив»

Комментатор Геннадий Орлов оценил поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

После встречи 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) тренер «Локо» Михаил Галактионов допустил мат в интервью.

«Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.

«Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

«Понять Галактионова мы можем, но оправдать ни в коем случае, потому что он тренер. Ну как так себя можно вести? Ты должен, наоборот, всех игроков держать. Ну проиграли и проиграли. Ему обидно было, что они проиграли.

Но что касается судейства Василия Казарцева, то больших претензий к нему нет. Пенальти были правильно назначены. А время, которое он увеличил до 12 минут, – там же всe время были остановки. И его, кажется, оценили на четвeрку по пятибалльной системе. Поэтому посмотрим, какие решения будут. Во всяком случае, я с коллегами разговариваю, с комментаторами, с футболистами бывшими, и они считают, что Казарцев-то как раз ни в чeм не виноват.

Виноват сам «Локомотив», который в последние 15 минут остановился. Истекает основное время, счeт 3:1. А ещe, оказывается, надо было играть 13 минут. Когда Владимир Писарский забивал головой, он вообще один стоял. Где были футболисты? Они же в основном в составе играли. Кто его потерял? Вот головой он забил второй мяч.

Вот поэтому срыв Дмитрия Баринова и срыв тренера, но он больше оправдан тем, что они 3:1 вели и упустили. Ребят, так посмотрите, кто виноват. Не судья виноват. Ну дали же повтор. VAR теперь есть. Ну там же рукой футболист придерживает мяч. Весь мир это увидел. Понимаете?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».